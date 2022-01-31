Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В столкновении легкового автомобиля и автобуса на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области погиб человек. Полиция ведет проверку. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП на трассе «Скандинавия» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло 31 января около 08:18 мск на 171 км федеральной трассы «Скандинавия». По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Zhong Tong под управлением 40-летнего мужчины. После столкновения автобус съехал в правый по ходу следования кювет.

«В результате ДТП водитель Chevrolet Niva от полученных травм скончался на месте. В автобусе никто не пострадал. Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Отметим, это не первое ДТП на данном участке трассы в последние дни. Утром 20 января на 171 км трассы А-181 «Скандинавия», на участке между населенными пунктами Чулково и Большое поле Выборгского района Ленобласти, произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Тогда водитель грузового автомобиля MAN TGX не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель грузовика MAN TGX погиб на месте ДТП, второго водителя зажало в Volvo, откуда его извлекали спасатели.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение на трассе «Скандинавия» в Ленобласти восстановлено после ДТП