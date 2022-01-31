Канберра, , 11:54 — REGNUM Министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции, сообщил журналистам, что страна с населением чуть больше 25,5 миллионов человек вот-вот преодолеет отметку в 50 миллионов сделанных прививок от COVID-19. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

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Министр также объявил о том, что с 31 января правительство Австралии сократит период, в течение которого граждане могут поставить себе третью прививку от COVID-19, с четырех до трех месяцев после получения второго компонента.

Хант отметил, что благодаря этому изменению еще 4,2 миллиона жителей страны получат право на ревакцинацию, а это означает, что в обще сложности около 15,7 млн человек смогут сделать третью прививку.

«Мы знаем, что сейчас доступно около 18 миллионов доз, и у нас есть возможность сделать прививку всем, кто имеет на это право, и мы призываем всех людей вакцинироваться», — заявил министр здравоохранения.