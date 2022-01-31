Краснодар, , 11:50 — REGNUM Около 400 тонн чайного листа собрано чаеводами в Краснодарском крае в 2021 году, сообщили 31 января в пресс-службе администрации региона.

Константин Маковский. За чаем

«В 2021 году собрали 387,3 тонны продукции, что на 85,3 тонны больше предыдущего года. Ежегодно чаеводы реконструируют плантации, благодаря чему растет площадь сбора», — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

На территории Краснодарского края выращиванием и производством чая занимаются шесть компаний и два субъекта малого предпринимательства. В 2021 году производителям была предоставлена господдержка на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями на сумму 7 млн рублей. Отметим, что с 1 марта 2022 года будет действовать ГОСТ «Краснодарский чай». Согласно стандартам, в пачке с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, произведенного в регионе.