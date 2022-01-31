Краснодар, 31 января 2022, 11:50 — REGNUM Около 400 тонн чайного листа собрано чаеводами в Краснодарском крае в 2021 году, сообщили 31 января в пресс-службе администрации региона.

Константин Маковский. За чаем
Константин Маковский. За чаем

«В 2021 году собрали 387,3 тонны продукции, что на 85,3 тонны больше предыдущего года. Ежегодно чаеводы реконструируют плантации, благодаря чему растет площадь сбора», — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

На территории Краснодарского края выращиванием и производством чая занимаются шесть компаний и два субъекта малого предпринимательства. В 2021 году производителям была предоставлена господдержка на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями на сумму 7 млн рублей. Отметим, что с 1 марта 2022 года будет действовать ГОСТ «Краснодарский чай». Согласно стандартам, в пачке с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, произведенного в регионе.