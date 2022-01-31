Владивосток, 31 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Крупнейшая китайская компания China Railway Construction Corporation International Investment Company (CRCC International Investment) закончила подготовку концессионного соглашения о строительстве первой очереди Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Масштабный проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Документы уже находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. Движение по дороге будет платным, для этого внедрят специальные системы бесконтактной оплаты. При возведении ВКАД будет создано около тысячи рабочих мест. Китайский инвестор заверил, что в приоритете при найме работников будут приморцы. Объём инвестиций при реализации проекта — около 84 млрд рублей. Речь идёт как о частных вложениях, так и о государственных.

Глава минэкономразвития Приморья Наталья Набойченко заявила, что строительство кольцевой дороги имеет большое значение не только для Владивостока, но и для всего региона. ВКАД разгрузит дороги столицы Приморья, позволит перенаправить автомобильные потоки из центра города и района Эгершельд на остров Русский и объездную трассу Седанка-Патрокл.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство второго моста на остров Русский начнётся во Владивостоке в 2021 году.