Москва, , 11:48 — REGNUM Страны Запада всяческим образом пытаются стимулировать конфликт на Украине. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нужно понимать первопричину. А первопричина это, конечно же, безусловно, противостояние между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. Можно сказать, даже война», — заявил Василец.

«И в этой войне заложниками, к сожалению, сделали украинский народ. И первопричина, почему, собственно, мы видим, как страны Запада под предводительством НАТО всяческим образом стараются стимулировать конфликт на Украине». — указал он.