Москва, , 11:58 — REGNUM Отпевание и похороны народного артиста РСФСР, актёра Леонида Куравлёва пройдут 1 февраля в закрытом формате. Об этом сообщили 31 января в Союзе кинематографистов РФ.

Сантехник Цитата из к/ф «Афоня». реж реж Георгий Данелия. 1975. СССР

Отпевание состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на улице Маршала Тимошенко, похороны — на Троекуровском кладбище. Родственники артиста пожелали, чтобы траурные церемонии были закрытыми, сообщили в организации ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Куравлёв скончался 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Ранее его госпитализировали в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, а 22 января перевели в другое медучреждение Москвы.

В кино Куравлёв дебютировал ещё студентом, всего сыграл более 200 ролей. Известные фильмы с его участием «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».

Читайте также: Самый народный! Россия скорбит по актёру Леониду Куравлёву