Уфа, , 11:49 — REGNUM Увеличение числа заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом зарегистрировано в Башкирии. Об этом 31 января сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве региона.

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Рост за минувшую неделю по этим заболеваниям составил 92,5%, увеличилось на 40% и число госпитализаций жителей.

«Есть положительный показатель по заболеваемости внебольничной пневмонией. Здесь снизился показатель более чем на 30%. Это говорит о том, что люди стали вовремя обращаться за медицинской помощью, вовремя происходит диагностика и не доходит до развития внебольничной пневмонии. Идет снижение числа тяжелых случаев по внебольничной пневмонии», — сообщила Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о росте числа заболевших геморрагической лихорадкой.