Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославле предварительно согласовано место появления нового муниципального кладбища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

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На данный момент в Ярославле существует проблема с городскими кладбищами. Места для захоронений есть на Осташинском городском кладбище, но в целом в городе их недостаточно. Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, новое муниципальное кладбище может появится возле деревни Полтево Заволжского сельского поселения. Для этого планируется провести обмен землей между Ярославлем и Ярославским муниципальным районом.

Областной центр получит землю площадью 393 028 квадратных метра возле деревни Полтево, взамен району передадут земельный участок в пределах Ярославля. Для заключения договора мены администрация Ярославского муниципального района должна сменить назначение земель, переведя их из сельхозназначения в категорию, допускающую размещение кладбищ.

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