Джакарта, 31 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Индонезии приняли решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает CNN Indonesia.

Aviasovet.ru Ява

Действия ограничений продлили до 7 февраля 2022 года.

Ранее власти страны ввели ограничения по коронавирусу на Яве и Бали с 25 по 31 января 2022 года, а за пределами Явы ограничения действовали с 18 по 31 января 2022 года.

Напомним, за последние две недели число случаев заражения коронавирусом в стране значительно увеличилось.