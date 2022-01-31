Власти Индонезии продлили на неделю действие ограничений по коронавирусу
Джакарта, 31 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Индонезии приняли решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает CNN Indonesia.
Aviasovet.ru
Ява
Действия ограничений продлили до 7 февраля 2022 года.
Ранее власти страны ввели ограничения по коронавирусу на Яве и Бали с 25 по 31 января 2022 года, а за пределами Явы ограничения действовали с 18 по 31 января 2022 года.
Напомним, за последние две недели число случаев заражения коронавирусом в стране значительно увеличилось.