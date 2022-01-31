Красноярск, 31 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба») продлён в городах Красноярске, Назарово и Минусинске до 19:00 (местное время) 3 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Специалисты ведомства усилили ежедневный мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в указанных городах. 31 января в Красноярске, Назарове и Минусинске исследовано по шесть проб воздуха.

В Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,3 раза. В Назарове — превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,8 раза. В Минусинске — превышение по взвешенным веществам от 1,9 до 2,8 раза, по оксиду углерода — от 1,6 до 1,8 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске, Назарове и Минусинске ввели 27 января. Затем он был продлён.