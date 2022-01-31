Варшава, , 11:43 — REGNUM Предложение об оказании военно-технической помощи на безвозмездной основе передали Украине власти Польши. Об этом 31 января сообщает польская газета «Речь Посполита» со ссылкой на украинское минобороны.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украинское оборонное ведомство информировало «Речь Посполиту», что Киев <…> получил от польского Минобороны предложение безвозмездной военно-технической помощи», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что телефонный разговор глав министерств обороны Украины и Польши будет проведен в течение ближайшего времени.

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко сообщил, что в настоящее время украинские спецслужбы при поддержке спецслужб стран Запада ведут подготовку специальной информационной кампании для введения в заблуждение мировой общественности и обвинения Народных республик Донбасса и России в агрессии против Украины.