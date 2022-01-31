Вашингтон, 31 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о первой встрече с коллегой Томом Холландом. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 30 января.

Gage Skidmore Том Холланд

https://www.instagram.com/p/CZUGWr9r5Qm/

По словам актрисы, встреча с Холландом состоялась в 2011 году. «Я была так очарована тобой… Я действительно думала, что ты самый впечатляющий и невероятный человек, а ещё необыкновенно талантливый!» — рассказала Бэрримор о первых впечатлениях от знакомства с 15-летним актёром.

«Но! Как ты вырос! Влюбился в величайшую женщину Зендею и стал нашим героем», — продолжает артистка, делая отсылку к роли Человека-паука, которую исполняет Холланд. Бэрримор также поделилась, что нашла фотографии 10-летней давности в одном из фанатских аккаунтов актёра.

Ранее Дрю Бэрримор высказывалась относительно романа Тома Холланда и актрисы Зендеи. По её словам, их пара разрушает стереотипы о том, что мужчина должен быть выше своей возлюбленной.