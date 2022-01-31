Канберра, 31 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Вскоре жители Австралии будут платить большую цену за разливное пиво в пабах, поскольку с 1 февраля 2022 года Налоговая служба Австралии повысит ставку акциза на литр алкоголя в 1,021 раза, чтобы не отставать от инфляции. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

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Проще говоря, размер налога, который коммерческие предприятия и пивовары платят за литр спирта, будет увеличиваться в зависимости от того, какой продукт они изготавливают.

Так, например, бочонок пива объемом от 8 до 48 литров, в котором процент алкоголя не превышает 3%, облагается акцизным сбором в размере 9,20 доллара за литр. В настоящее время акциз за тот же объем установлен в размере 9,01 доллара за литр.

Для бочонков емкостью более 48 литров (а многие бочонки, которые приобретаются в коммерческих масштабах, имеют объем около 50 литров), в которых объем алкоголя составляет от 3 до 3,5%, акцизный сбор увеличится с 28,23 до 28,82 доллара за литр.