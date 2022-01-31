Астана, 31 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Германская авиакомпания Lufthansa уже через неделю планирует возобновить полёты в Казахстан. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

BriYYZ Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa

Читайте также: Авиакомпания из ФРГ возобновила полеты в Казахстан

«Начиная с 7 февраля авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан по направлению из Франкфурта в Нур-Султан и Алма-Ату», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в неделю со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будет выполняться по два рейса на воздушном судне А330 — в Алма-Ату по понедельникам и четвергам, в Нур-Султан — по вторникам и пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан в январе. Поводом для такого решения стали массовые беспорядки, охватившие страну.