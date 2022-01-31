Порт-о-Пренс, 31 января 2022, 11:47 — REGNUM Бывший премьер-министр Гаити Фриц Альфонс Жан был назначен временным президентом после проведенного 30 января голосования. Об этом сообщает новостное агентство Listin Diario.
В голосовании принимали участие различные правительственные и общественные организации, вошедшие в самопровозглашенный Национальный переходный совет. Среди организаций, входящих в совет, была также партия, к которой принадлежал убитый в июле 2021 года президент Жовенель Моиз. Жан должен будет возглавлять страну на протяжении двух лет, в конце которых должен будет провести выборы на все государственные должности.
Выборы прошли против воли правительства, возглавляемого более шести месяцев премьер-министром Ариэлем Анри. Премьер-министр отказался от проведения голосования 30 января и отверг создание другого правительства, ранее он уже несколько раз переносил президентские выборы по тем или иным причинам. Он пообещал в ближайшие месяцы созвать учредительное собрание, которое будет отвечать за проведение выборов.
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