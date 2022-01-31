Канберра, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 31 января, зрители австралийского телеканала Nine News смогли увидеть репортаж, в котором рассказывалось о самой масштабной битве Великой Отечественной войны. В годовщину окончания Сталинградской битвы журналисты рассказали жителям континента об истории формирования Победы над нацистским режимом Адольфа Гитлера.

Сталинградская победа

Так, немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался под Сталинградом 31 января 1943 года, нанеся сокрушительный удар по нацистскому режиму. В течение следующих двух дней 91 000 немецких солдат сложили оружие и отправились в советский плен.

«Поражение стало поворотным моментом во Второй мировой войне после того, как вторгшиеся нацистские войска быстро захватили западные территории Советского Союза и приблизились к Москве на 30 километров», — пишут журналисты.

«Вскоре это сражение стало самым кровопролитным в истории. Обе стороны бросили в город войсковые подкрепления, всего в битве приняли участие почти 2,2 миллиона человек. Но после нескольких месяцев ожесточенных боев в условиях суровой русской зимы советские войска приняли капитуляцию немцев», — отмечается в репортаже.

Напомним, что в советской и затем российской историографии считается, что Сталинградская битва завершилась все же 2 февраля 1943 после завершения операции «Кольцо».