Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ переведены более 4,1 тыс. классов школ и других общеобразовательных учреждений. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Gtrksmolensk.ru Карантин в школе

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По данным ведомства, на 31 января в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 4145 классов в 438 школах.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 17 406», — добавили в ведомстве.

По тем же причинам закрыты 168 групп в 78 детских садах Петербурга.

Напомним, в начале прошлой неделе на дистанте находились 1018 классов в 253 петербургских школах, что составляло 5% от общего количества школьных классов в городе.