Ярославль, 31 января 2022, 11:49 — REGNUM В Ярославле очередь для сдачи ПЦР-теста в Клинической больнице №2 возникла из-за роста числа заболевших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Напомним, в последние дни в регионе резко выросло число заразившихся коронавирусом. В связи с этим первичное звено медпомощи в Ярославской области испытывает сильные нагрузки.
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