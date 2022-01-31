Ярославль, , 11:49 — REGNUM В Ярославле очередь для сдачи ПЦР-теста в Клинической больнице №2 возникла из-за роста числа заболевших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Очередь в больницу №2 Vk.com/ Послушано в Ярославле

«Очередь связана с ростом заболеваемости. В заборе мазков для ПЦР диагностики в поликлинике КБ№2 занято 5 медицинских сотрудников», — ответили в пресс-службе ярославского депздрава.

Напомним, в последние дни в регионе резко выросло число заразившихся коронавирусом. В связи с этим первичное звено медпомощи в Ярославской области испытывает сильные нагрузки.

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