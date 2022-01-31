Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM В Туркестанской области Казахстана 31 января возле села Алгабас Байдибекского района загорелось двухэтажное здание, где содержали домашний скот. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар 34.мвд.рф

«Огнём уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружен труп пастуха», — сообщили в службе спасателей.

По данным ведомства, пожарные добрались к месту происшествия за 40 минут. Ещё около 1,5 часов потребовалось для того, чтобы локализовать и потушить пожар.

Сообщается, что огонь охватил более 780 квадратных метров. Пожар тушили 15 спасателей, использовали четыре единицы техники. Причина возгорания выясняется.