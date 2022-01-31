Токио, , 11:38 — REGNUM PC-версия игры Elden Ring будет оснащена программой Easy Anti-Cheat — средством для борьбы с хакерами. Об этом 31 января пишет «Канобу», ссылаясь на пользователя Twitter под ником Mordecai.

Elden Ring Bandai Namco

Этот сервис встроен и в другие игры с многопользовательскими режимами: Fortnite, Apex Legends, For Honor, Rust и др. Он будет отслеживать подозрительную активность и блокировать пользователей, использующих нечестные средства.

Напомним, что релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля 2022 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Читайте ранее в этом сюжете: Pokemon Legends: Arceus могут дополнить новым контентом уже в апреле