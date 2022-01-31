Бахчисарай, Крым, , 11:37 — REGNUM Массовая автоавария произошла утро 31 января на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, авария произошла около 08:30 в районе села Глубокий Яр Бахчисарайского района, в ДТП попали сразу 15 автомобилей. Пострадавших в результате аварии нет.

По факту ДТП прокуратура начала проверку — надзорное ведомство намерено дать оценку исполнения законодательства в сфере содержания улично-дорожной сети в зимний период, исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, учреждений и предприятий по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения.