Мадрид, 31 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в настоящее время внимание Североатлантического альянса (НАТО) сконцентрировано на Восточной Европе и Черноморском регионе, блоку нельзя пренебрегать своим южным флангом. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Financial Times.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

По словам Альбареса, нестабильность в южном направлении от Средиземноморья является угрозой поставкам энергоносителей и грозит увеличением притока мигрантов в Европу.

«Средиземноморье, Магриб, Сахель и страны Африки к югу от Сахары жизненно важны для НАТО и Европы», — сказал он.

При этом глава МИД Испании уточнил, что имеется ввиду подходе, при котором возможно изменение реагирования альянса на угрозы на 360 градусов.

«НАТО следует подумать, какой будет ее роль в регионе, и определить курс в этой части планеты», — добавил Альбарес.

Также он указал, что в противном случае любые намерения действий со стороны НАТО окажутся «просто лозунгом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Североатлантический альянс намерен изучить повестку по Арктике, которую распространяют разные страны, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе.