Уфа, , 11:42 — REGNUM Тревожная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом фиксируется в Башкирии. Об этом 31 января сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По ее словам, в январе текущего года в Башкирии зарегистрировано 22 случая заражения этим заболеванием, что выше показателей прошлых лет.

Она сообщила, что поскольку в республики текущая зима теплая, а снежный покров большой, то прогнозируется, что грызунов будет много. В связи с этим нужно основательно подготовится к весеннему периоду.