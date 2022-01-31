Веллингтон, 31 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. 35-летняя журналистка Шарлотта Беллис ждет своего первого ребенка от фотографа-фрилансера Джима Хайлебрука, уроженца Бельгии, который уже два года живет в Афганистане. Находящаяся сейчас в Кабуле женщина просит правительство Новой Зеландии разрешить ей въезд в страну, поскольку сделать это в настоящее время невозможно из-за жестких антиковидных правил. Об истории 31 января рассказал австралийский телеканал Nine News.

Новая Зеландия

Беллис, находящаяся на 25-й неделе беременности, рассказала в интервью Associated Press, что каждый день жизни в Афганистане сегодня — это настоящая битва. В интервью свои коллегам она сказала, что трижды вакцинировалась от COVID-19 и готова самоизолироваться по возвращении в Новую Зеландию.

«Это смешно. Это мое законное право поехать в Новую Зеландию, где у меня есть медицинское обслуживание, где у меня есть семья», — недоумевает журналистка.

Министр Новой Зеландии Крис Хипкинс уже пообещал разобраться в деле журналистки.