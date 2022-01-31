Москва, 31 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. С 1 февраля 2022 года Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня образования Якутской АССР, сообщается 31 января на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

На монете изображены мифологические герои якутского национального эпоса «Олонхо» — Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо, грба Республики Саха (Якутия) и силуэты летящих стерхов.

Памятная монета «100-летие образования Якутской АССР» номиналом 3 рубля сделана из серебра 925 пробы. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

ИА REGNUM ранее сообщало, 12 января Банк России выпустил памятную серебряную монету к 100-летнему юбилею Кабардино-Балкарии.

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