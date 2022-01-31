Бухарест, , 11:32 — REGNUM В результате лесных пожаров, возникших сразу в нескольких регионах Румынии, за последние несколько дней были уничтожены до 15 тысяч квадратных метров насаждений. Об этом 31 января пишет бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источники.

Лесной пожар Greg Clarke

Согласно официальной информации, наиболее драматическая ситуация сложилась в районах Никулешть, Мэтэсару, Филипешть-де-Падуре и Тэтэшть на юге страны.

По некоторым данным, причиной возгораний, как правило, является неконтролируемый пал сухой травы местными жителями.

«Мы работаем практически круглосуточно, у нас не хватает мощностей, чтобы полностью справиться с огнем», — отмечают пожарные.

Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на укрепление системы борьбы с лесными пожарами. Ранее власти отдельных румынских муниципалитетов объявили о намерении создать добровольные пожарные дружины, которые оперативно бы выезжали на тушение любого возгорания даже в самых труднодоступных районах страны.