Дубай, ОАЭ, 31 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Представители йеменских повстанцев-хуситов выступили с заявлением, в ходе которого раскрыли детали ракетной атаки на ОАЭ, которая произошла в ночь с 30 на 31 января. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официального представителя командования бригадного генерала Яхью Сари.

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По его словам, в операции было задействовано несколько ракет и беспилотников, которые поразили ряд стратегических целей в Дубае. Удары были нанесены в ответ на агрессию ОАЭ в отношении мирного населения Йемена.

«Наши вооружённые силы провели качественную военную операцию, нацеленную на глубинные районы вражеского государства Арабские Эмираты. Наши баллистические ракеты «Зульфикар» поразили определенные и стратегически важные цели в эмирате Абу-Даби. Несколько беспилотников «Самад-3» поразили чувствительные цели в эмирате Дубай», — заявил Яхья Сари.

По словам генерала, повстанцы призывают рядовых граждан ОАЭ не приближаться к стратегическим объектам, которые станут целью новых ракетных обстрелов.