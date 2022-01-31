Канберра, , 11:35 — REGNUM Казначей австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин, выступая на пресс-конференции, в очередной раз обвинил федеральное правительство Австралии в отказе внести свой вклад в новый пакет поддержки бизнеса на фоне продолжающегося всплеска коронавируса в штате. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

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30 января Кин отправил письмо федеральному казначею Джошу Фриденбергу, призывая его оказать поддержку экономике самого крупного штата, утверждая, что ВВП Нового Южного Уэльса сократится на четыре процента, если число случаев заболевания возрастет в следующем квартале.

«Сейчас им как никогда нужна помощь правительства со стороны федерального правительства … Мамы и папы по всему Новому Южному Уэльсу, которые платят налоги федеральному правительству, ожидают, что оно их поддержит, а не останется в стороне», — сказал Кин.