Брисбен, Австралия, , 11:48 — REGNUM Деятельность комиссии австралийского Квинсленда по борьбе с преступностью и коррупцией впервые за 30 лет будет расследована официальной Комиссией по расследованию. Это произошло после того, как председатель антикоррупционной комиссии Алан Макспорран ушел в отставку на прошлой неделе после того, как обвинения в мошенничестве, выдвинутые контролируемым надзорным органом, были сняты с нескольких бывших высокопоставленных чиновников одного из штатов Австралии. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

В свою очередь премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук заявила, что расследование было основано на представленном отчете Парламентского комитета по борьбе с преступностью и коррупцией.

Палащук отметила, что шестимесячное расследование возглавит Тони Фицджеральд, адвокат, который в свое время раскрыл системную коррупцию в штате в 1980-х годах.

Примечательно, что расследование Фицджеральда и привело к созданию Комиссии Квинсленда по борьбе с преступностью и коррупцией.

«Впервые за свою 30-летнюю историю комиссия Квинсленда по борьбе с преступностью и коррупцией сама нуждается в расследовании своей деятельности», — сказала Палащук.