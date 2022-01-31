Лима, 31 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо принял 31 января отставку Авелино Гильена с поста министра внутренних дел. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Кроме того, свой пост оставил и главнокомандующий национальной полиции Хавьер Галлардо, конфликт с которым и вынудил министра уйти в отставку. Ранее перуанская общественность считала, что отсутствие ответа Кастильо на конфликт является молчаливой поддержкой главы полиции, однако 31 января президент принял решение снять полномочия с Галлардо.

«Как глава государства я принял решение снять полномочия с главнокомандующего национальной полицией Перу Хавьера Галлардо. Кроме того, я принимаю отставку министра внутренних дел Авелино Гильена и благодарю его за заслуги перед нацией», — написал Кастильо в твиттере.