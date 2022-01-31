Ставрополь, 31 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разыскивают хулиганов, разгромивших четыре подъезда многоквартирного дома в северо-западном районе города Ставрополя. В подъездах были сломаны плинтусы, почтовые ящики и перила. Предполагается, что возможными разрушителями общедомового имущества являются наркоманы, которые искали закладки, пишет «Победа 26».

Мосин А. Хулигана — к ответу! 1958

«В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства инцидента и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции устанавливаются личности и местонахождение молодых людей», — сообщили по этому поводу в полиции.

Личности хулиганов уже установлены, отметили в антинаркотической комиссии СК. Но их данные не разглашаются в интересах разыскных мероприятий.

«Стали известны данные молодых людей, устроивших накануне погром в многоквартирном доме г. Ставрополя. <…> Указанная информация уже передана аппаратом комиссии в главное управление МВД России по Ставропольскому краю. Мы продолжаем следить за ходом разыскных мероприятий, поэтому пока не можем раскрыть личности этих маргиналов», — говорится в сообщении антинаркотической комиссии в официальном Telegram-канале.