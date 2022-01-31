Токио, , 11:28 — REGNUM Известный инсайдер Riddler Khu намекнул, что приключенческая игра Pokemon Legends: Arceus может получить первое сюжетное дополнение уже в апреле 2022 года. Об этом 31 января пишет издание Gaming Bolt.

Pokemon Legends: Arceus Скриншот с YouTube

Riddler Khu не даёт конкретики и лишь уточняет, что фанатов игры ждёт нечто масштабное в апреле. Как пишет Gaming Bolt, Pokemon Legends: Arceus действительно может получить дополнение — так, Pokemon Sword & Shield (предыдущий проект франшизы) получил целых два сюжетных расширения.

Напомним, что релиз Pokemon Legends Arceus состоялся 28 января 2022 года. Игра была тепло встречена как геймерами, так и критиками.

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