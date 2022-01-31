Бамиан, Афганистан, 31 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прорыли тоннель глубиной 15−20 метров в нише уничтоженной в 2001 году 53-метровой статуи Будды, сообщил Deutsche Welle представитель департамента информации и культуры афганской провинции Бамиан.

Af.shafaqna.com Ниша уничтоженной статуи Будды в Афганистане

Он также сказал, что раскопки в нише Большого Будды ведут пакистанцы, и что они могут взорвать нишу высотой 53 метра.

Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане Абдулла Сархади подтвердил, что раскопки вокруг ниши Будды проводились, но сейчас они остановлены.

Напомним, 11 марта 2001 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали две статуи Будды — Салсал, высотой 53 метра, и Шахмаме, высотой 35 метров. Они были высечены в скале между 300 и 700 годами нашей эры.

Статуи были взорваны на основании фетвы, изданной тогдашним лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Мохаммадом Омаром. Нынешний губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, который был в то время командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции, заявил, что теперь они защищают памятники.