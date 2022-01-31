Омск, , 11:31 — REGNUM С бывших топ-менеджеров и крупного акционера лопнувшего в 2019 году сибирского «Эксперт банка» пытаются взыскать 879 млн рублей. Соответствующее заявление подано в арбитраж Омской области и будет рассмотрено 22 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Общая сумма в заявлении о солидарном взыскании причиненных убытков — 879 767 782,93 рубля. Ответчиками выступают основной бенефициар и глава правления Роман Стройков, а также Вероника Романовна Стройкова и ещё 15 человек. В рамках дела наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества в пределах суммы иска.

Напомним, у банка, находившегося на тот момент на 209-м месте по размеру активов, лицензию регулятор отозвал 1 ноября 2019 года. Среди причин назывались в том числе «сомнительные операции», связанные с продажей иностранной валюты и «выводом денежных средств за рубеж».

Акционером числились столичные компании, так или иначе связанные с фирмой из Эстонии. Конечным бенефициаром был Роман Стройков. За ним в целом числилось около 92%.

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На начало января 2022 года у банка установлена задолженность перед 492 кредиторами на общую сумму более 3,433 млрд рублей.