Москва, 31 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Коэффициент доступности жилья в РФ продолжит понижаться, так как благосостояние граждан пока не улучшается, а затраты на ключевые нужды растут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Рынок недвижимости

«Жилье стало менее доступным из-за роста цен. Только за 2021 год по стране стоимость квадратного метра прибавила около 11%. И говорить о снижении пока не приходится. Ипотека — самый популярный инструмент для приобретения квартиры. Сегодня около 90% сделок осуществляется именно с его применением. Ставки по таким кредитам вслед за ключевой ставкой начали неумолимо подниматься вверх, — сказал Демин. — Эксперты еще в конце 2021 года отмечали «удлинение» ипотечных договоров. Разумеется, это сигнал к тому, что жилье становится менее доступным и более затратным, если не сказать обременительным, приобретением».

Демин подчеркнул, что в России наблюдается устойчивый дефицит жилья, а там, где жилые дома есть, фонд уже сильно изношен и требует замены.

«От властей нужны реальные шаги в сторону строительного бизнеса: нужно снижение налогов, нужна помощь в получении разрешений и новых площадей под застройку. С последним, кстати, у многих компаний возникают серьезные трудности, что тормозит процесс стройки на годы», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что коэффициент доступности жилья будет снижаться, пока цены на жилую недвижимость и уровень инфляции не стабилизируются.