Канберра, 31 января 2022, 11:28 — REGNUM В настоящее время христианская школа в Брисбене Citipointe (столица Квинсленда, Австралия) сталкивается с растущей волной критики после того, как родителям были отправлены на подпись новые договоры об обучении, которые осуждают гомосексуальность и любую идентификацию учащихся с небиологическим полом. Онлайн-петиция, размещенная в интернете, в знак протеста против дискриминации ЛГБТ-сообщества на данный момент собрала более 40 000 подписей. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.
«Руководство Citipointe недавно разослало измененный договор об оказании образовательных услуг, в котором говорится, что они могут прекратить процесс зачисления ребенка на основании его сексуальной ориентации, гендерной идентичности или сексуальной активности», — говорится в петиции.
В интернете уже появилась новая версия договора, подписать родители который должны в течение недели.
«Бог желает, чтобы сексуальная близость происходила только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке друг с другом», — говорится в договоре.