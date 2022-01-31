Канберра, 31 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В настоящее время христианская школа в Брисбене Citipointe (столица Квинсленда, Австралия) сталкивается с растущей волной критики после того, как родителям были отправлены на подпись новые договоры об обучении, которые осуждают гомосексуальность и любую идентификацию учащихся с небиологическим полом. Онлайн-петиция, размещенная в интернете, в знак протеста против дискриминации ЛГБТ-сообщества на данный момент собрала более 40 000 подписей. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

Lachlan Fearnley Брисбен, Австралия

«Руководство Citipointe недавно разослало измененный договор об оказании образовательных услуг, в котором говорится, что они могут прекратить процесс зачисления ребенка на основании его сексуальной ориентации, гендерной идентичности или сексуальной активности», — говорится в петиции.

В интернете уже появилась новая версия договора, подписать родители который должны в течение недели.

«Бог желает, чтобы сексуальная близость происходила только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке друг с другом», — говорится в договоре.