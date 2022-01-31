Москва, , 11:26 — REGNUM Своей «зелёной политикой» власти Германии загнали себя в угол. Об этом инженер физик-теплоэнергетик, корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в ЕС опасаются прекращения поставок голубого топлива из России.

Добыча газа Gazprom.ru

«Германия никогда не откажется от российских энергоносителей. Сегодня это уголь, нефть и газ. После 2030 года немцы планируют не использовать уголь и постепенно вводить в энергетику водород. Водород они тоже будут покупать в России (если мы не будем хлопать ушами), и в «переходный период» он будет получаться обратно из природного газа. С учетом того, что к концу года Германия закроет все оставшиеся АЭС, наших нефти и газа им будет нужно только больше, и никуда они от нас не денутся, — сказал Пальченко. — Следует также учесть тот факт, что переход на ВИЭ увеличил в 2,5 раза цену электроэнергии с 2000 года для предприятий и в 3,5 раза для граждан (кстати, предприятия в Германии платят за электроэнергию в два раза меньше, чем граждане, в России — наоборот)».

По его словам, дальнейший энергопереход ещё больше увеличит цену энергии, что не лучшим образом скажется на себестоимости и конкурентоспособности германских товаров.

«В этой ситуации Германии очень нужен надежный источник того природного газа по предсказуемым и невысоким ценам. Своей «зелёной политикой» немцы загнали себя в угол. Отсюда, кстати, и их лояльность к «Северному потоку — 2», — сказал эксперт. — Снизить зависимость от России ФРГ сможет, только если снова введет в эксплуатацию атомные станции. В любом ином варианте Германии придётся конкурировать за газ с азиатами, которые априори могут заплатить больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что роль газа в энергобалансе Германии будет возрастать.

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