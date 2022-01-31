Астана, 31 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сотрудники мастерства внутренних дел Казахстана по горячим следам раскрыли более 700 преступлений, совершённых январе. Об этом 31 января сообщил на брифинге глава МВД республики Багланбек Айтпаев.

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«К примеру, в городе Алма-Ата задержаны, водворены в изолятор временного содержания шесть жителей Алма-Аты и Алма-Атинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих», — заявил Айтпаев.

Он добавил, что раскрыто более 700 тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе оперативных действий правоохранители задержали 107 человек, которые числились в розыске.

Напомним, беспорядки в Казахстане начались в начале января в связи с чем в республике ввели чрезвычайное положение. 19 января режим ЧП отменили, но началось профилактическое мероприятие «Правопорядок».