Чита, 31 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Проект презентации книги эвенкийских сказок «Золотая нить» забайкальской писательницы Нины Коледневой, который реализован в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае, стал победителем премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Дальний Восток». Об этом сегодня, 31 января, сообщает министерство культуры Забайкалья.

Сказка

Проект признан лучшим в номинации «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление» и рекомендован к участию в федеральном конкурсе национальной премии «Серебряный Лучник». Жюри отметило важную роль современных технологий в сохранении историко-культурного наследия народов России и широкий охват разных социальных групп.

Книга эвенкийских сказок «Золотая нить» Нины Коледневой — это собрание из 14 авторских сюжетов о женщине-радуге, охотнике Мэнгу и змее Кэси, которые написаны по мотивам мифов и легенд, услышанных писателем в разные годы в национальных общинах. Перевод сказок на эвенкийский язык взяли на себя жители села Тугур Хабаровского края, а иллюстрациями занимались юные художники Забайкалья и Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года специалисты Агинской краевой библиотеки (Забайкалье) завершили работу по созданию аудиокниги Жамсо Тумунова «Степь проснулась»: роман записан на русском и бурятском языках.

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