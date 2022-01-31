Саратов, , 12:00 — REGNUM В Саратове утром 31 января произошло понижение параметров подачи холодного водоснабжения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Кран Admnvrsk.ru

Коммунальная авария случилась в 08:00 (мск) в Волжском и Октябрьском районах города. В результате порыва водовода холодное водоснабжение нарушено в 212 жилых домах разной этажности с населением 23 760 человек, из них 3706 детей, а также восемь социально-значимых объектов.

К устранению аварии привлечено шесть единиц спецтехники и 21 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Заводском районе города Саратова 26 января несколько улиц были подтоплены в результате аварии на канализационном коллекторе.

Читайте также: В Саратове устраняют аварию на канализационном коллекторе