ВПК США потирает руки на фоне глобальных кризисов — Responsible Statecraft
Вашингтон, 31 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Ведущие оружейные компании США, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, значительно выиграют в случае участия Вашингтона в соперничестве великих держав с Россией и Китаем, недавней эскалации войны в Йемене и благодаря возможному «вторжению» РФ на Украину, о чем открыто говорят руководители таких фирм. Подборку высказываний представителей американского ВПК приводитЭли Клифтон в статье, вышедшей 28 января в Responsible Statecraft.
Такие заявления были сделаны в рамках встречи руководства компаний с инвесторами и аналитиками. Благодаря характеру подобных мероприятий они характеризуются определенной степенью прямоты и искренности в отношении принципов компаний и их деловых интересов, которые не всегда раскрываются в маркетинговых материалах и тщательно сформулированных пресс-релизах.
Например, руководители компаний Lockheed Martin и Raytheon прямо признали, что ухудшение состояния глобального мира и безопасности и рост смертоносного насилия в значительной степени отвечают интересам их сотрудников и инвесторов.
Так, генеральный директор Lockheed Джеймс Тейклет заверил инвесторов, что оборонный бюджет США в размере $740 млрд — в двенадцать раз больше бюджета, выделенного Госдепартаменту на ведение дипломатии, — возможно, в 2023 году будет увеличен еще больше, что является критически важным показателем для американских компаний ВПК, которые получают почти половину всех выделенных на оборону средств.
Генеральный директор Raytheon Грег Хейс избрал более грубый подход. Так, он, отвечая на вопрос аналитика о возросшем спросе на оружие со стороны других стран на фоне роста напряженности, казалось, был рад возможной войне из-за Украины и атакам беспилотников хуситов на ОАЭ, считая их хорошими индикаторами будущих продаж оружия.
Тем не менее редкое чувство осторожности продемонстрировала Кэти Уорден, генеральный директор Northrop Grumman. Она попыталась дистанцироваться от любых положительных оценок обострения глобального конфликта. Кроме того, она сделала смелое заявление о том, что ее компания — пятый по величине производитель оружия в мире, который осуществляет подготовку военных Саудовской Аравии, обвиняемых в военных преступлениях в Йемене — продвигает «глобальные права человека».
Без сомнения, отказ компании от производства кассетных боеприпасов и боеприпасов с обедненным ураном является позитивным шагом для прав человека, но идея о том, что один из крупнейших в мире производителей ракет, бомбардировщиков, беспилотников и ядерного оружия «продвигает глобальные права человека «звучит несколько сомнительно. Снова и снова отчеты о прибылях и убытках высвечивают истинные интересы оружейной промышленности: рост глобальной нестабильности и насилия приводит к увеличению спроса правительств на смертоносное оружие, что, в свою очередь, приводит к увеличению прибыли инвесторов в производство оружия.