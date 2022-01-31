Вашингтон, 31 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Ведущие оружейные компании США, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, значительно выиграют в случае участия Вашингтона в соперничестве великих держав с Россией и Китаем, недавней эскалации войны в Йемене и благодаря возможному «вторжению» РФ на Украину, о чем открыто говорят руководители таких фирм. Подборку высказываний представителей американского ВПК приводитЭли Клифтон в статье, вышедшей 28 января в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Такие заявления были сделаны в рамках встречи руководства компаний с инвесторами и аналитиками. Благодаря характеру подобных мероприятий они характеризуются определенной степенью прямоты и искренности в отношении принципов компаний и их деловых интересов, которые не всегда раскрываются в маркетинговых материалах и тщательно сформулированных пресс-релизах.

Например, руководители компаний Lockheed Martin и Raytheon прямо признали, что ухудшение состояния глобального мира и безопасности и рост смертоносного насилия в значительной степени отвечают интересам их сотрудников и инвесторов.

Так, генеральный директор Lockheed Джеймс Тейклет заверил инвесторов, что оборонный бюджет США в размере $740 млрд — в двенадцать раз больше бюджета, выделенного Госдепартаменту на ведение дипломатии, — возможно, в 2023 году будет увеличен еще больше, что является критически важным показателем для американских компаний ВПК, которые получают почти половину всех выделенных на оборону средств.

«Но если вы посмотрите на [рост оборонного бюджета] — это очевидно каждый день. Если вы посмотрите на меняющийся уровень угрозы и подход, который используют некоторые страны, в том числе Северная Корея, Иран и некоторые из его марионеток в Йемене и других местах, и особенно Россия сегодня, и Китай, [становится ясно, что] наблюдается возобновление конкуренции между великими державами, которая включает национальную оборону и угрозы для нее», — заявил Тейклет.

«И история Соединенных Штатов [показывает, что] когда эти процессы развиваются, мы не сидим в стороне и просто наблюдаем, как это происходит. Так что я не могу говорить в цифрах, но я думаю и лично обеспокоен тем, что угроза надвигается, и мы должны быть в состоянии противостоять ей», — добавил он.

Генеральный директор Raytheon Грег Хейс избрал более грубый подход. Так, он, отвечая на вопрос аналитика о возросшем спросе на оружие со стороны других стран на фоне роста напряженности, казалось, был рад возможной войне из-за Украины и атакам беспилотников хуситов на ОАЭ, считая их хорошими индикаторами будущих продаж оружия.

«[Мы] видим, я бы сказал, возможности для международных продаж. Нам просто нужно вспомнить прошлую неделю, когда мы видели атаку беспилотников в ОАЭ, которые атаковали некоторые другие их объекты. И, конечно же, напряженность в Восточной Европе, напряженность в Южно-Китайском море — все это оказывает давление на некоторые расходы на оборону там», — отметил генеральный директор Raytheon.

«Поэтому я, без сомнений, ожидаю, что мы увидим какую-то пользу от этого», — добавил он.

Тем не менее редкое чувство осторожности продемонстрировала Кэти Уорден, генеральный директор Northrop Grumman. Она попыталась дистанцироваться от любых положительных оценок обострения глобального конфликта. Кроме того, она сделала смелое заявление о том, что ее компания — пятый по величине производитель оружия в мире, который осуществляет подготовку военных Саудовской Аравии, обвиняемых в военных преступлениях в Йемене — продвигает «глобальные права человека».

"Я хочу быть предельно ясной. Мы оборонный подрядчик. И поэтому мы поддерживаем глобальные миссии по обеспечению безопасности, в основном в области сдерживания, но также и в отношении систем вооружений. И мы рассчитываем продолжать заниматься этим бизнесом, потому что считаем, что они на самом деле способствуют глобальному распространению прав человека, а не наоборот», — подчеркнула она.

«Но с учетом сказанного мы оценили некоторые части нашего портфолио, о которых я говорила прежде, в частности, кассетные боеприпасы. И сегодня, подтверждаю, что мы планируем отказаться от боеприпасов с обедненным ураном в нашем портфолио, который мы больше не хотели поддерживать напрямую», — добавила Уорден.

Без сомнения, отказ компании от производства кассетных боеприпасов и боеприпасов с обедненным ураном является позитивным шагом для прав человека, но идея о том, что один из крупнейших в мире производителей ракет, бомбардировщиков, беспилотников и ядерного оружия «продвигает глобальные права человека «звучит несколько сомнительно. Снова и снова отчеты о прибылях и убытках высвечивают истинные интересы оружейной промышленности: рост глобальной нестабильности и насилия приводит к увеличению спроса правительств на смертоносное оружие, что, в свою очередь, приводит к увеличению прибыли инвесторов в производство оружия.