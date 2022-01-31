Стокгольм, 31 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В стриминговом сервисе Spotify появились новые правила, касающиеся работы с информацией о COVID-19. Об этом 31 января пишет Billboard.

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Сервис будет помечать подкасты, в которых обсуждают тему коронавируса. По словам представителей Spotify, платформа «обязана делать больше, чтобы обеспечить баланс и доступ к информации от медицинских и научных сообществ, которые направляют нас в это беспрецедентное время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкант Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify из-за дезинформации относительно коронавируса. Янг раскритиковал платформу после выхода подкаста Джо Рогана с врачом Робертом Мэлоуном — в выпуске медик утверждал, что граждане США «загипнотизированы» идеей ношения масок, а также вакцинацией против COVID-19 из-за «формирования массового психоза».