Шолоховский район, Ростовская область, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор по делу об угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что инцидент случился в августе 2021 года у входа в здание поликлиники в станице Вешенской. 47-летний мужчина, находясь в нетрезвом виде, нарушал общественный порядок. Вместо выполнения законных требований полицейского прекратить дебош хулиган начал угрожать ему и попытался ударить. Действия злоумышленника удалось пресечь.

Известно, что станичник был ранее неоднократно был судим за совершения преступления против собственности и личности.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима.