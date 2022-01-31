Москва, 31 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Ростуризм в феврале 2022 года в четвёртый раз запускает зимние чартерные программы три региона России — в Бурятию, Мурманскую область и на остров Сахалин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Alpindustria-tour.ru Сахалин

Чартерная программа в Бурятию стартует с 12 февраля. Рейсы до конца марта будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Стоимость тура с проживанием, перелетом, трансфером и экскурсиями начинается от 38 тыс.руб. на человека.

Чартеры из Москвы в Мурманскую область стартуют с 18 февраля на самолетах авиакомпании «Ямал». Перелеты будут выполняться раз в пять дней до середины марта. Стоимость тура стартует от 30 тыс. руб. на человека.

На остров Сахалин из Москвы чартерную программу запустят с 25 февраля на крыльях авиакомпании AZUR air. Самолеты буду летать по пятницам. Стоимость пакетного тура начинается от 42 тыс. руб. на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, в новогодние праздники 2022 года по России путешествовали около 12 млн человек, что на 20% превысило турпоток за аналогичный период 2021 года.

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