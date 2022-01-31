Джакарта, 31 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Пожар произошел на западе столицы Индонезии Джакарты 31 января, сообщает CNN Indonesia.

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По данным полиции Индонезии, пожар произошел в жилом доме в районе Кембанган провинции Западная Джакарта. Для тушения пожара задействовали около 7 машин и 35 пожарных.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии объявила о начале третьей волны эпидемии коронавируса.