Сургут, Югра, , 11:19 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) местный житель обвиняется в похищении человека, принуждение свидетеля к даче ложных показаний и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вымогательство Pixabay.com

Установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый похитил деньги с банковской карты жителя Сургута. Было возбуждено уголовное дело. С целью принуждения основного свидетеля по делу к даче им ложных показаний, в июле 2021 года злоумышленник вывез его в безлюдное место. Там избил его, требуя не являться в суд для дачи показаний, и в добавок потребовал 10 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту похищения человека и вымогательства.

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