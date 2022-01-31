Москва, 31 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Снижается количество россиян довольных взаимоотношениями с руководством. В 2021 году их количество сократилось на 15% до 52% против 67% годом ранее, сообщает 31 января портал Работа.ру.

Цитата из м/ф «Служащий х Служба». реж Ямамото Ясутака. 2013. Япония Офисные работники

61% недовольных считают своего руководителя некомпетентным, еще 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать. Почти половина респондентов (47%) рассказали, о манипуляциях начальства с целью снизить зарплату, увеличении объемов урочных заданий, задержками после рабочего дня, а также угрозами увольнения.

Многие из опрошенных отмечают агрессивность своих руководителей. Враждебность к подчиненным вызывает недовольство у 41% респондентов, а 39% опрошенных отметили, что им не нравятся личные качества руководителя. Немалое количество боссов часть рабочего времени посвящают роспуску сплетен, на это обратили внимание 25% работников.

Звонящие в нерабочее время шефы трудоголики вызывают недовольство у 9% подчиненных. Кроме того, 17% опрошенных беспокоят задержки зарплат, большой объем работы не по специальности и невнимательность руководства по отношению к подчиненным.