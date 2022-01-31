Женева, Швейцария, , 11:26 — REGNUM Странам НАТО, Соединённым Штатам Америки и России следует снизить агрессивную риторику, в том числе в прессе, чтобы продвинуться в переговорах по безопасности. Так считает директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Флаги членов НАТО Nato.int

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По его словам, обе стороны ведут кампании в СМИ, выставляя другую сторону врагом. И это, и бряцание оружием никак не помогает создать климат, необходимый для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности.

Однако в текущих условиях нужна взаимная сдержанность в отношении и военных, и политических сигналов. Нужно уменьшить военную риторику и перестать указывать на другую сторону как на врага.

«Я думаю, необходимо как можно быстрее снизить уровень такой риторики, чтобы создать благоприятный климат для диалога», — призвал Гремингер.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генсек ОБСЕ также уверен, что ни Россия, ни страны Запада не желают быть втянутыми в военный конфликт.

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