Нью-Дели, 31 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Москва заинтересована в более активном взаимодействии Нью-Дели с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

ИА REGNUM Флаг Индии

«Этот регион является зоной ответственности ОДКБ. И мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией», — подчеркнул в интервью газете «Известия» российский дипломат.

Он подчеркнул, что индийская сторона «проявляет большой интерес к взаимодействию в Центральной Азии», ведут активный политический диалог и развивают торговые связи со всеми республиками региона.

«Для них этот регион, как и для России, имеет повышенное значение. Это связано со многими внешнеполитическими вопросами, в первую очередь с вопросами безопасности и теми угрозами, которые происходят из-за нестабильной ситуации в Афганистане», — отметил Алипов.

Алипов также напомнил, что «на этом пространстве активно действует Шанхайская организация сотрудничества, членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. Поэтому, по его мнению, «эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество».

«Так что в целом мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией по Центральной Азии в этих форматах вместе с другими участниками и членами ШОС», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что «это было бы весьма полезно».